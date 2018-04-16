Совет ЕС призвал расследовать события в Сирии

Главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании в Люксембурге приняли заявление по химразоружению, в котором говорится, что последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке.

«Совет вновь подтверждает, что применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности, и что не может быть безнаказанности, и виновные в совершении таких актов должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заключениях, передает РИА «Новости».

Совет подчеркивает, что «последние шокирующие сообщения из Сирии, которые должны стать предметом срочного и независимого расследования, только укрепляют общую решимость ЕС».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.