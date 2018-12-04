Россия заблокировала запрос США в ВТО по спору о пошлинах

Представители России во Всемирной торговой организации (ВТО) заблокировали запрос США по созданию панели арбитров по спору о дополнительных ответных пошлинах России на импорт американской продукции, сообщили в ВТО.

«Россия заблокировала первый запрос от США о создании панели арбитров по вопросу дополнительных импортных пошлин, введенных Россией в ответ на пошлины США на сталь и алюминий», – передает РИА «Новости» сообщение ВТО.

Сейчас сформированы панели арбитров по ответным мерам Канады, КНР, Евросоюза и Мексики.

Россия открыла спор в ВТО в связи с новыми пошлинами на сталь и алюминий в октябре, однако США заблокировали учреждение третейской группы.

Тем не менее, 21 ноября ВТО учредила третейскую группу в споре России с США по пошлинам на импорт стали и алюминия.