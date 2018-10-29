США заблокировали создание третейской группы ВТО по спору с Россией

Соединенные Штаты заблокировали учреждение третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Россией по пошлинам на сталь и алюминий, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий», – передает ТАСС сообщение МЭР.

Отмечается, что Россия собирается повторно запросить учреждение третейской группы по этому спору в следующем месяце.

«Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у США не будет», – подчеркнули в Минэкономразвития.

18 октября Россия отправила запрос на создание третейской группы в ВТО по спору с США из-за пошлин. Формальные консультации в рамках спора были проведены 30 августа.