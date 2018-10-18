Россия открыла спор в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий

Россия отправила запрос на создание третейской группы в ВТО по спору с США из-за дополнительных пошлин на сталь и алюминий, об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития.

Россия отправила запрос на создание третейской группы после формальных консультаций с США, сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

Согласно процедуре споров в ВТО, запрос на учреждение третейской группы производится после формальных консультаций. В случае, если стороны не находят устраивающего их решения проблемы, то за дело берутся арбитры.

Формальные консультации с США в рамках спора были проведены 30 августа.

Россия в ответ на дополнительные пошлины Соединенных Штатов ввела пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке.

В августе 2018 года СМИ озвучили доходы США от дополнительных пошлин на сталь и алюминий.