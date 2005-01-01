Объявлен ответ России на американские пошлины на сталь и алюминий

В ближайшее время в ответ на пошлины США на сталь и алюминий в России введут пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на отечественном рынке, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Отмечается, что окончательный список пошлин для американских товаров будет сформирован в ближайшее время, для этого потребуется несколько дней, передает ТАСС.

Напомним, в конце мая США объявили о вводе таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список попали Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». После этого предприятия «Русала» столокнулись с проблемами.