На заводе «Русала» в Карелии рассказали, насколько сложной стала ситуация из-за санкций

Надвоицкий алюминиевый завод «Русала» в Карелии (НАЗ) из-за санкций США уже два месяца отгружает продукцию на склад.

«Проблема рентабельности всегда была острой для НАЗа, а теперь поставки в США и вовсе прекратились. Последние месяцы по этим причинам завод работает в убыток, тем более что мы зависим от зарубежного глинозема, с которым также трудности», – заявил источник на предприятии, передает РИА «Новости».

По его информации, на складах скопилось около 3 тыс. тонн алюминия. НАЗ направлял свою продукцию на рынок США, и поэтому металл теперь не востребован. Кроме того, проблема с обеспеченностью сырьем достигла критических уровней, и до конца лета глинозема не хватит.

В «Русале» подтвердили, что НАЗ работает на склад из-за проблем со сбытом продукции.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список попали Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».