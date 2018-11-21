ВТО учредила третейскую группу в споре России с США по стали

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу в споре России с США в связи с введением новых пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает Минэкономразвития.

«На заседании органа по разрешению споров Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия», – говорится в сообщении ведомства.

Также дополнительные пошлины США обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция, передает РИА «Новости».

Также ВТО учредила третейскую группу в споре Евросоюза с Россией по поставкам свинины на российскую территорию. В октябре Россия блокировала аналогичный запрос ЕС на учреждение третейской группы.

«Как ранее сообщалось, на первом заседании органа по разрешению споров Россия заблокировала учреждение третейской группы в рамках спора «РФ – меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции». Однако по правилам ВТО в случае повторного обращения она учреждается автоматически. Таким образом, 21 ноября на заседании органа по разрешению споров была учреждена третейская группа по спору», – рассказали в министерстве.

Россельхознадзор разрешил импортировать в Россию свиней и продукты свиноводства из ЕС, исключая территории, где фиксировались вспышки африканской чумы свиней. Впрочем, поставки по-прежнему являются невозможными в связи с действием продовольственного эмбарго, которое ввели в ответ на санкции Евросоюза.

Напомним, Россия открыла спор в ВТО в связи с новыми пошлинами на сталь и алюминий. Однако в конце октября США заблокировали учреждение третейской группы.