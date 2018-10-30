Россия заблокировала запрос ЕС по созыву новой группы ВТО из-за свинины

Россия заблокировала запрос Евросоюза (ЕС) на учреждение новой третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о свинине, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

В министерстве сообщили, что «на очередном заседании органа ВТО по разрешению споров (ОРС) Россия заблокировала учреждение третейской группы в рамках спора DS475 «Российская Федерация – меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС», передает РИА «Новости».

Этот запрос был направлен ЕС в ВТО «в связи с якобы неисполненным Россией решением, которое было ранее принято третейской группой и Апелляционным органом ВТО в указанном споре».

Европа запросила соответствующие консультации в начале февраля, утверждая, что Россия не соблюдает решение органа по разрешению споров ВТО.

ЕС попросил предоставить себе право на приостановление уступок для России в размере 1,39 млрд евро в год; по его мнению, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из Европы живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции.

По мнению Минэкономразвития, запрос ЕС является необоснованным, так как еще в декабре 2017 года все меры были приведены в «полное соответствие с правилами организации с учетом выводов ОРС».

Кроме того, «необходимая информация о конкретных шагах, принятых Россией, была направлена в ОРС и ЕС также в декабре 2017 года».

Напомним, в феврале ЕС запрашивал в ВТО консультации с Россией по свинине.

Ветеринарный запрет был введен в начале 2014 года из-за АЧС и был снят в декабре 2017 года по требованию ВТО. Однако поставки по-прежнему невозможны из-за действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС.