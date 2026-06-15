Tекст: Алексей Дегтярёв

«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», – указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

В проекте есть строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения», указали в посольство.

Представители российского посольства отметили, что подобные инициативы нидерландских властей становятся повседневной рутиной и приобретают гротескные формы. Дипломаты предположили, что Гаага пытается намеренно испытывать терпение Москвы, поскольку градус абсурда достигает совершенно немыслимого уровня.

В ведомстве напомнили об историческом опыте освобождения европейских лагерей и спасения узников от нацистов. Дипломаты добавили, что при развязывании войны против России подобные объекты для пленных местным горячим головам точно не пригодятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, голландское оборонное ведомство решило форсировать закупку военной техники из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе.

Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявлял о технической готовности страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.