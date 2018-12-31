Прихожанки Свято-Вознесенского собора кормят спасателей в Магнитогорске

Прихожанки Свято-Вознесенского собора в Магнитогорске организовали полевую кухню на месте разбора завалов после взрыва в жилом доме, спасателей кормят горячей кашей.

Прихожанки храма рассказали РИА «Новости», что полевую кухню они организовали еще днем и планируют остаться на месте трагедии до завершения работы спасателей. «Как уедешь, если люди еще работают», – сказали они.

Девушки добавили, что планируют встречать Новый год на месте происшествия.

Кашу может получить бесплатно любой желающий. Девушки рассказали, что за едой приходят спасатели и психологи, также приходили жильцы дома, которых эвакуировали.

Ранее спасатель рассказал об удивительном поведении жителей Магнитогорска после трагедии, которая, по последним данным, унесла жизни четырех человек.