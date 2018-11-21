Украинцев начали учить европейским ценностям

Министерство информационной политики Украины запустило коммуникационную кампанию «Европа начинается с тебя», в рамках которой снимает видеоролики о правилах бытового поведения людей.

«Наши ролики бытовым языком показывают гражданам, что такое Европа и европейские ценности. Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем в абсолютно бытовых вещах – как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, паркуемся, ведем себя на дороге», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Социальная видеореклама, которую планируют разместить на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и интернете, учит украинцев не сорить на улице, убирать за своими собаками и беречь природу.

Между тем, лидеры Европейского союза дали понять, что о членстве в ЕС украинцы пока могут только мечтать. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер еще в 2016 году заявил, что Украина «не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет».