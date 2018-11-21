Саакашвили захотел вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности вернуться в страну; об этом он объявил в воскресенье, 2 декабря, обращаясь к участникам проходящего в Тбилиси митинга сторонников бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Саакашвили выступил с видеообращением к участникам митинга, находясь в Нидерландах. Он подчеркнул, что не признает результаты прошедших в Грузии президентских выборов, и сообщил, что «поддерживает требования о проведении досрочных выборов в парламент».

«Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовете, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», – приводит его слова ТАСС.

Саакашвили был президентом с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий, потом проживал в США и на Украине.

Напомним, победу на президентских выборах в Грузии одержала Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов. Инаугурация назначена на 16 декабря.

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