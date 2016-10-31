Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле?

В Грузии по итогам второго тура выборов, который состоялся в среду, был избран новый президент – 66-летняя экс-министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили. Она вступит в должность 16 декабря, когда состоится церемония инаугурации.

По итогам подсчета всех бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52%. Это 1 114 627 голосов. Ее соперник, другой бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, ставленник Саакашвили и его «Единого национального движения», получил 780 633 голоса. Это 40,48 процентов.

Саломе Зурабишвили была поддержана правящей «Грузинской мечтой». По общему признанию, те факты, что президентом Грузии стала женщина, а для выявления победителя пришлось проводить второй тур, свидетельствуют о продолжении пути Грузии к строительству демократических институтов. Еще один вызов, самый актуальный, – это не допустить потрясений после завершения выборов и плавно вернуться к нормальной жизни.

Конечно, за стабильность и порядок ответственная сторона – это власть. Но и оппозиция должна продемонстрировать зрелость. Она добилась немалого, что повышает ее проценты на выборах в парламент через два года. Вечером в четверг Григол Вашадзе и сторонники объявят о планах.

Стоит отметить, что, возможно, самыми драгоценными голосами, которые потеряла Зурабишвили, а получил Вашадзе, стали голоса грузинских миротворцев в Афганистане. Счет там 452 против 362 в пользу оппозиционера. Это отзвук имиджевых потерь, которые понесла победительница, сказавшая, что Саакашвили своими неразумными действиями тоже причастен к трагедии 2008 года. В Грузии же политическая элита – так здесь заведено – должна только обвинять Россию в «агрессии» и «оккупации».

Поэтому большая часть грузинских военных, как находящихся сейчас на службе, так и уже ушедших в запас, поддержали Саакашвили, который обвинил Зурабишвили за такие слова в «предательстве». И хотя ничего нового она не сказала – все и так было записано в докладе комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, которая определила доли ответственности России и Грузии, в Тбилиси сработала машина черного пиара. Грузинская телекомпания «Рустави-2», открыто работающая на Саакашвили, призывала не голосовать за Зурабишвили. И теперь ей как новому главковерху придется налаживать отношения в армии.

На эту тему

Что же вменяют в вину Саломе Зурабишвили, что так не понравилось оппонентам? В начале избирательной кампании она сказала, что Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, поддавшись на российскую провокацию. А Россия это якобы использовала как повод для начала войны против Грузии. «Это было огромным преступлением Саакашвили и «Национального движения» перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом – наш гражданский долг», – заявила она. После этого-то экс-президент и его сторонники и начали массированную атаку на «изменницу», ведь Михаил Саакашвили не терпит никакого напоминания об ответственности.

При этом сама Зурабишвили, как дипломат европейской школы, выделяется куда более сбалансированными подходами к политике в целом, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт Хатуна Лагазидзе. В качестве примера она приводит первое же поствыборное заявление Зурабишвили, в котором та высказалась за диалог с оппонентами, сказав, что будет президентом и тех сотен тысяч граждан, кто голосовал против нее.

На фоне разговоров о «европейскости» Саломе Зурабишвили особенно отчетливо выделяются очередные деструктивные заявления Саакашвили. Он, как известно, призвал сторонников к массовым акциям протеста и к гражданскому неповиновению. Однако эти призывы не нашли поддержки в Грузии даже среди соратников беглого экс-президента. Так, Григол Вашадзе сказал журналистам: «Что не озвучивается в штабе объединенной оппозиции как коллективная позиция, является личными взглядами одного человека».

Дело в том, что даже кичащимся своей прозападностью грузинским оппозиционерам должно быть понятно, что, во-первых, Саломе Зурабишвили уже получает поздравления из-за границы, а во-вторых, никому из мировых лидеров не понравятся призывы к дестабилизации в хрупком, чувствительном регионе Кавказа.

Что касается России, то Москва приняла к сведению сообщение о победителе президентских выборов в Грузии и ждет от Тбилиси оценки перспектив отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы предпочитаем дождаться первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией», – подчеркнул Песков. «Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий», – добавил он.

Как же приход к власти Зурабишвили отразится на отношениях с Россией? Да, скорее всего, никак. Во-первых, ее полномочия в парламентской республике будут крайне ограниченны. У нее будут незначительные и обязательно согласованные с правительством возможности определять внешнеполитическую повестку.

Как символ в этом плане, да и в смысле внешнеполитического вектора, выступает то, что она сменит президентский дворец, отстроенный Михаилом Саакашвили, на небольшую резиденцию в центре Тбилиси, где раньше размещалось посольство США, главного партнера и патрона южнокавказского государства.

Кроме того, стоит понимать, что восстанавливать дипломатические отношения с Москвой, разорванные войной 2008-го, в Тбилиси не собираются. Тем более это не будет делать Зурабишвили, которой даже на генетическом восприятии чужда Россия и ее политика.

«Я напомню ее заявление по нынешнему кризису в Черном море между Россией и Украиной (Зурабишвили поддержала Киев и призвала международное сообщество к спешной реакции)», – сказала аналитик Хатуна Лагазидзе, отметив, что, по ее мнению, такая позиция Зурабишвили была рациональной и полностью отвечала интересам Грузии.

Таким образом, обвинения в ее адрес сторонников Саакашвили и утверждения о том, что приход Зурабишвили выгоден России, мягко говоря, преувеличение. «Это именно черный пиар. Как можно говорить, что Зурабишвили предпочтительнее для России? Этого никак не может быть! – говорит газете ВЗГЛЯД бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава:

На самом деле Москву больше бы устроила победа Вашадзе. Он настоящий русский проект. А как может быть иначе? Он многие годы работал в МИД СССР, он близок к КГБ. Он не отказывался от гражданства России даже во время войны. Я хорошо знаю Саломе. Она даже не говорит по-русски, не то что мыслит, как Вашадзе».

Георгий Хаиндрава напомнил, что Зурабишвили выросла во Франции в семье эмигрантов, которые бежали из Грузии после советизации Грузинской Демократической Республики в 1921 году.

«Никаких уступок России со стороны Зурабишвили не будет, – уверен бывший государственный министр. – Вспомните, как жестко она вела переговоры с Сергеем Лавровым и добилась вывода российских военных баз. Другое дело, что она как разумный политик настоящего европейского стиля будет настроена на сбалансированный курс».

Действительно, как опытный дипломат Зурабишвили будет вынуждена соблюдать баланс. Даже в минус своему имиджу. И это уже проявилось в ее поддержке выводов комиссии Евросоюза, которая обвинила Саакашвили в открытии огня в 2008-м.

Авторитетный грузинский аналитик Мамука Арешидзе вполне допускает диалог Зурабишвили с Москвой, но о том, что нужно Грузии, а именно на тему «деоккупации». По его словам, «часть грузинского общества поддержала Зурабишвили и потому, что у нее есть ресурс быть активной на внешнем поле, создавать дополнительные форматы общения». Как он сказал журналистам, собственные грузинские инициативы на этом направлении общения с Москвой, которые вошли бы в унисон с западными, «могли бы шаг за шагом помочь процессу деоккупации Грузии».

Арешидзе назвал Саломе Зурабишвили «опытным дипломатом» и предложил подождать, посмотреть, получится ли у нее что-либо на фронте переговоров с Россией, особенно на фоне того, что, по его словам, «исчерпал себя формат переговоров замминистра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе». «Поэтому считаю, что можно понять уровень общения», – резюмировал эксперт.