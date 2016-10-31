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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
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Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

          Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиля   29 ноября 2018, 14:50
          Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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          На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле?

          В Грузии по итогам второго тура выборов, который состоялся в среду, был избран новый президент – 66-летняя экс-министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили. Она вступит в должность 16 декабря, когда состоится церемония инаугурации.

          По итогам подсчета всех бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52%. Это 1 114 627 голосов. Ее соперник, другой бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, ставленник Саакашвили и его «Единого национального движения», получил 780 633 голоса. Это 40,48 процентов.

          Саломе Зурабишвили была поддержана правящей «Грузинской мечтой». По общему признанию, те факты, что президентом Грузии стала женщина, а для выявления победителя пришлось проводить второй тур, свидетельствуют о продолжении пути Грузии к строительству демократических институтов. Еще один вызов, самый актуальный, – это не допустить потрясений после завершения выборов и плавно вернуться к нормальной жизни.

          Конечно, за стабильность и порядок ответственная сторона – это власть. Но и оппозиция должна продемонстрировать зрелость. Она добилась немалого, что повышает ее проценты на выборах в парламент через два года. Вечером в четверг Григол Вашадзе и сторонники объявят о планах.

          Стоит отметить, что, возможно, самыми драгоценными голосами, которые потеряла Зурабишвили, а получил Вашадзе, стали голоса грузинских миротворцев в Афганистане. Счет там 452 против 362 в пользу оппозиционера. Это отзвук имиджевых потерь, которые понесла победительница, сказавшая, что Саакашвили своими неразумными действиями тоже причастен к трагедии 2008 года. В Грузии же политическая элита – так здесь заведено – должна только обвинять Россию в «агрессии» и «оккупации».

          Поэтому большая часть грузинских военных, как находящихся сейчас на службе, так и уже ушедших в запас, поддержали Саакашвили, который обвинил Зурабишвили за такие слова в «предательстве». И хотя ничего нового она не сказала – все и так было записано в докладе комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, которая определила доли ответственности России и Грузии, в Тбилиси сработала машина черного пиара. Грузинская телекомпания «Рустави-2», открыто работающая на Саакашвили, призывала не голосовать за Зурабишвили. И теперь ей как новому главковерху придется налаживать отношения в армии.

          Что же вменяют в вину Саломе Зурабишвили, что так не понравилось оппонентам? В начале избирательной кампании она сказала, что Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, поддавшись на российскую провокацию. А Россия это якобы использовала как повод для начала войны против Грузии. «Это было огромным преступлением Саакашвили и «Национального движения» перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом – наш гражданский долг», – заявила она. После этого-то экс-президент и его сторонники и начали массированную атаку на «изменницу», ведь Михаил Саакашвили не терпит никакого напоминания об ответственности.

          При этом сама Зурабишвили, как дипломат европейской школы, выделяется куда более сбалансированными подходами к политике в целом, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт Хатуна Лагазидзе. В качестве примера она приводит первое же поствыборное заявление Зурабишвили, в котором та высказалась за диалог с оппонентами, сказав, что будет президентом и тех сотен тысяч граждан, кто голосовал против нее.

          На фоне разговоров о «европейскости» Саломе Зурабишвили особенно отчетливо выделяются очередные деструктивные заявления Саакашвили. Он, как известно, призвал сторонников к массовым акциям протеста и к гражданскому неповиновению. Однако эти призывы не нашли поддержки в Грузии даже среди соратников беглого экс-президента. Так, Григол Вашадзе сказал журналистам: «Что не озвучивается в штабе объединенной оппозиции как коллективная позиция, является личными взглядами одного человека».

          Дело в том, что даже кичащимся своей прозападностью грузинским оппозиционерам должно быть понятно, что, во-первых, Саломе Зурабишвили уже получает поздравления из-за границы, а во-вторых, никому из мировых лидеров не понравятся призывы к дестабилизации в хрупком, чувствительном регионе Кавказа.

          Что касается России, то Москва приняла к сведению сообщение о победителе президентских выборов в Грузии и ждет от Тбилиси оценки перспектив отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Мы предпочитаем дождаться первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией», – подчеркнул Песков. «Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий», – добавил он.

          Как же приход к власти Зурабишвили отразится на отношениях с Россией? Да, скорее всего, никак. Во-первых, ее полномочия в парламентской республике будут крайне ограниченны. У нее будут незначительные и обязательно согласованные с правительством возможности определять внешнеполитическую повестку.

          Как символ в этом плане, да и в смысле внешнеполитического вектора, выступает то, что она сменит президентский дворец, отстроенный Михаилом Саакашвили, на небольшую резиденцию в центре Тбилиси, где раньше размещалось посольство США, главного партнера и патрона южнокавказского государства.

          Кроме того, стоит понимать, что восстанавливать дипломатические отношения с Москвой, разорванные войной 2008-го, в Тбилиси не собираются. Тем более это не будет делать Зурабишвили, которой даже на генетическом восприятии чужда Россия и ее политика.

          «Я напомню ее заявление по нынешнему кризису в Черном море между Россией и Украиной (Зурабишвили поддержала Киев и призвала международное сообщество к спешной реакции)», – сказала аналитик Хатуна Лагазидзе, отметив, что, по ее мнению, такая позиция Зурабишвили была рациональной и полностью отвечала интересам Грузии.

          Таким образом, обвинения в ее адрес сторонников Саакашвили и утверждения о том, что приход Зурабишвили выгоден России, мягко говоря, преувеличение. «Это именно черный пиар. Как можно говорить, что Зурабишвили предпочтительнее для России? Этого никак не может быть! – говорит газете ВЗГЛЯД бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава:

          На самом деле Москву больше бы устроила победа Вашадзе. Он настоящий русский проект. А как может быть иначе? Он многие годы работал в МИД СССР, он близок к КГБ. Он не отказывался от гражданства России даже во время войны. Я хорошо знаю Саломе. Она даже не говорит по-русски, не то что мыслит, как Вашадзе».

          Георгий Хаиндрава напомнил, что Зурабишвили выросла во Франции в семье эмигрантов, которые бежали из Грузии после советизации Грузинской Демократической Республики в 1921 году.

          «Никаких уступок России со стороны Зурабишвили не будет, – уверен бывший государственный министр. – Вспомните, как жестко она вела переговоры с Сергеем Лавровым и добилась вывода российских военных баз. Другое дело, что она как разумный политик настоящего европейского стиля будет настроена на сбалансированный курс».

          Действительно, как опытный дипломат Зурабишвили будет вынуждена соблюдать баланс. Даже в минус своему имиджу. И это уже проявилось в ее поддержке выводов комиссии Евросоюза, которая обвинила Саакашвили в открытии огня в 2008-м.

          Авторитетный грузинский аналитик Мамука Арешидзе вполне допускает диалог Зурабишвили с Москвой, но о том, что нужно Грузии, а именно на тему «деоккупации». По его словам, «часть грузинского общества поддержала Зурабишвили и потому, что у нее есть ресурс быть активной на внешнем поле, создавать дополнительные форматы общения». Как он сказал журналистам, собственные грузинские инициативы на этом направлении общения с Москвой, которые вошли бы в унисон с западными, «могли бы шаг за шагом помочь процессу деоккупации Грузии».

          Арешидзе назвал Саломе Зурабишвили «опытным дипломатом» и предложил подождать, посмотреть, получится ли у нее что-либо на фронте переговоров с Россией, особенно на фоне того, что, по его словам, «исчерпал себя формат переговоров замминистра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе». «Поэтому считаю, что можно понять уровень общения», – резюмировал эксперт.


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