На выборах президента Грузии определился победитель

Во втором туре выборов президента Грузии после подсчета бюллетеней с 98,54% избирательных участков лидирует Саломе Зурабишвили, заручившаяся поддержкой 59,62% избирателей; Григол Вашадзе набирает 40,38% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии.

По данным ЦИК, во втором туре выборов президента Грузии итоговая явка составила 56,23% избирателей, передает ТАСС.

Комментируя предварительные итоги второго тура выборов, независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», выразила благодарность избирателям за поддержку, пообещав быть президентом всех граждан Грузии.

Политик подчеркнула, что считает своей важнейшей целью «сплочение общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране».

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году. Окончила Институт политических наук Франции, училась в Колумбийском университете США и специализировалась на изучении России.

С 1974 года работала в структуре МИД Франции, с конца 2003 года – посол Франции в Грузии.

В марте 2004 года президент Саакашвили назначил ее главой МИД Грузии, в октябре 2005 года она была освобождена с этого поста из-за публичной критики Саакашвили, после чего ушла в оппозицию.

Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии.

Напомним, в первом туре выборов Зурабишвили заручилась поддержкой 38,64% избирателей, Вашадзе набрал 37,74% голосов. После первого тура выборов экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, представляющий партию Саакашвили «Единое национальное движение», заявил, что «обязательно победит и в стране начнется смена власти».

В ответ председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обратился к гражданам Грузии, призвав их к объединению, чтобы не допустить реванша сторонников Саакашвили.