Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии

Экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили, которая, по данным экзит-полов, выиграла второй тур выборов президента в среду, зафиксирует свою позицию только после объявления официальных итогов голосования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

Ее конкурент, другой бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе, который представлял «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что тоже будет ждать итогов подсчета бюллетеней Центризбиркомом, так как он считает, что многие его сторонники могли прийти голосовать после того, как были завершены экзит-полы.

Сам Саакашвили заявил в видеобращении из Голландии, что результаты выборов «нелегитимны». Он призвал «грузинское общество не признавать итоги выборов». Саакашвили призвал сторонников к акциям протеста и «массовому неповиновения».

Экзит-полы по заказу телекомпаний «Имеди» и «Рустави-2» проводили, соответственно, Gallup International и Edison Research.

Обе компании отдали победу Саломе Зурабишвили с явным преимуществом: 58 процентов против 42 и 55 против 45.

В первом туре выборов Саломе Зурабишвили заручилась поддержкой 38,64% избирателей, Григол Вашадзе набрал 37,74% голосов.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил вечером в среду, что долго правящая партия праздновать не будет, чтобы «работать и отвечать на вызовы», стоящие перед страной.

«В Грузии будет власть, которая будет служить народу», – сказал председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «Грузинская мечта» будет использовать каждый день до парламентских выборов-2020, чтобы работать эффективно.