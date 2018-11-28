Обнародованы данные экзитполла на выборах президента Грузии

Представитель правящей «Грузинской мечты» Саломе Зурабишвили набирает во втором туре выборов президента Грузии 55% голосов, у экс-министра иностранных дел Григола Вашадзе – 45%, следует из данных экзитполла, опубликованных по окончанию голосования телекомпанией «Рустави-2».

Телеканал «Имеди» приводит другие данные – по состоянию на 18.00 (17.00 мск) у Зурабишвили – 58%, у Вашадзе – 42% голосов, передает ТАСС.

Второй тур выборов состоялся в среду. Вашадзе – кандидат от оппозиции, представитель партии «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В первом туре выборов Зурабишвили заручилась поддержкой 38,64% избирателей, у Вашадзе было 37,74% голосов.