На выборах президента Грузии обработаны 100% бюллетеней

По результатам обработки 100% бюллетеней независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов, представитель «Единого национального движения» (ЕНД) Григол Вашадзе – 37,74%, сообщает ЦИК республики.

Всего за Зурабишвили проголосовало 615 тыс. 624 избирателя. За ее оппонента Вашадзе – 601 тыс. 188 человек. Именно эти два кандидата не позднее 2 декабря примут участие во втором туре выборов президента, передает РИА «Новости».

Ранее эксперт оценил результаты первого тура выборов президента Грузии.

Тем временем бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, вышедший во второй тур выборов президента и представляющий партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», сказал, что «обязательно победит и в стране начнется смена власти».