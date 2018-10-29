Эксперт оценил результаты первого тура выборов президента Грузии

Результаты первого тура президентских выборов в Грузии, состоявшихся 28 октября, «во многом были предрешены избирателями, не явившимся к урнам, а это около 54%, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Рамаз Сакварелидзе, профессор Международного Черноморского университета.

«Правящая «Грузинская мечта» может рассчитывать на победу во втором туре только в том случае, если мобилизует этот «спящий» ресурс», – сказал он.

«Политически активные граждане пришли голосовать в полном составе. Теперь слово за теми, кто оставался нейтральным. С ними будут работать и правящая партия, и оппозиция», – отметил эксперт.

«Если «Грузинская мечта» не мобилизует этот ресурс, то попадет в неприятную для себя ситуацию. Ей будет очень трудно. «Европейская Грузия» и другие оппозиционные силы уже сказали, что призовут своих сторонников голосовать за кандидата от «националов», – сказал Рамаз Сакварелидзе.

«Проведение второго тура само по себе хорошо для демократических процессов. Кроме того, он определеннее выявляет политические тенденции в обществе», – сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, победа на выборах Григола Вашадзе из партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» «может стимулировать реваншистские настроения «националов».

«А это заложит основу для конфликтных ситуаций в стране», – считает он.

«Случившееся в первом туре – очевидный холодный душ для «Грузинской мечты», но она от выборов к выборам постепенно теряла сторонников. Значит, не сделала нужных выводов. И сейчас в сложившейся ситуации спокойной быть она не может», – заявил политолог.

Во второй тур выборов, дата которого еще неясна, вышла поддержанная «Грузинской мечтой» независимый депутат Саломе Зурабишвили, которая получила 38,63% голосов или 615 403 голоса. Что касается Вашадзе, он набрал 37,74% (601 175). Третьим стал представитель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе – 10,97%.