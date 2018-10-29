Подведены итоги первого тура президентских выборов в Грузии

Во второй тур президентских выборов в Грузии проходят независимый кандидат Саломе Зурабишвили и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, сообщил ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% избирательных протоколов.

По данным ЦИК Грузии, после получения данных с 3 тыс. 629 из 3 тыс. 705 участков Зурабишвили набирает 38,6% голосов избирателей, Вашадзе – 37,75%, передает РИА «Новости».

Согласно данным ЦИК, подсчет голосов избирателей на оставшихся участках существенно не повлияет на общие предварительные результаты голосования и никто из претендентов на пост президента Грузии уже не сможет набрать более половины голосов избирателей, что является необходимым условием для победы в первом туре президентских выборов, передает ТАСС.

Второй тур выборов должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.

Ранее председатель грузинского парламента, член руководства правящей в стране партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе заявил, что для победы в первом туре выборов президента Грузии Зурабишвили не хватило голосов избирателей, предстоит второй тур.