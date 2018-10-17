Власти Грузии анонсировали второй тур президентских выборов

Председатель грузинского парламента, член руководства правящей в стране партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе заявил, что, по предварительным данным, Саломе Зурабишвили для победы в первом туре выборов президента Грузии не хватило голосов избирателей, предстоит второй тур.

По его словам, полученные от представителей партии «Грузинская мечта» данные с 1 тыс. избирательных участков свидетельствуют о том, что Зурабишвили не хватает немного голосов избирателей, чтобы одержать победу в первом туре, поэтому предстоит второй тур с участием Зурабишвили и кандидата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, передает ТАСС.

Объясняя разницу в данных, полученных от представителей «Грузинской мечты», с данными экзит-полла компании «Психопроект», Кобахидзе отметил, что «часть избирателей после голосования не желает участвовать в опросе экзитполов, что не позволяет показать очень точную картину».

Тем временем ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета голосов с 14% избирательных участков независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии набирает 40% голосов, представитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе – 37,93%, Давид Бакрадзе – 10,83%, подсчет голосов в остальных избирательных участках продолжается.

Напомним, согласно результатам экзит-полла компании «Психопроект», который заказала правящая партия «Грузинская мечта», бывшую главу МИД Грузии Саломе Зурабишвили в первом туре выборов поддержали 52,3% избирателей; а Григола Вашадзе от оппозиционного «Нацдвижения» – 28,1%.

Однако, по данным экзит-пола компании «Эдисон Рисерч», который профинансировала оппозиционная телекомпания «Рустави – 2», Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40%, что означает проведение второго тура выборов.