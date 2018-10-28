На выборах президента Грузии опубликованы данные экзит-поллов

Бывшая глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили побеждает на выборах президента страны в первом туре, следует из экзит-полла компании «Психопроект». Однако, по данным экзит-полла компании «Эдисон Рисерч», в Грузии пройдет второй тур выборов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Экзит-полл «Психопроекту» заказала поддержавшая кандидата правящая «Грузинская мечта», у нее 52,3%; у Григола Вашадзе от оппозиционного «Нацдвижения» – 28,1%.

При этом по данным экзит-пола компании «Эдисон Рисерч», которой опрос заказала оппозиционная телекомпания «Рустави – 2», в Грузии пройдет второй тур выборов – по этим данным Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40%.

Как заявил министр иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, оппозиция «победила». По его словам, власти использовали «фальсификации, массовый подкуп и административный ресурс».

Саломе Зурабишвили сказала, что «счастлива», однако заявила, что будет ждать официальных результатов Центризбиркома.

Данных ЦИК пока нет.

Ранее в Грузии оценили возможность дестабилизации после выборов президента. Один из кандидатов в президенты Грузии, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что население страны должно свергнуть нынешние власти, если они допустят фальсификацию итогов выборов.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента.