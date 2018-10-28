В Грузии начались последние прямые выборы президента

Президентские выборы начались в воскресенье в Грузии, 3 518 877 избирателя должны выбрать из 25 кандидатов, основная борьба, как предполагается, развернется между двумя бывшими министрами иностранных дел, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Речь идет о Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта» и Григолом Вашадзе от саакашвилевского «Единого национального движения».

Чтобы победить в первом туре, надо набрать более 50% голосов.

Спикер ЦИКа Анна Микеладзе заявила на брифинге, что все участки открылись своевременно. По ее словам, за выборами наблюдают 22 тыс. 904 местных и 1 тыс. 163 международных наблюдателей.

После этих выборов Грузия окончательно перейдет к парламентской форме правления, президент будет иметь номинальные полномочия. Всеобщим голосование президента избирают в последний раз. Через 6 лет президента изберут 150 парламентариев и 150 представителей местных органов власти.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, проголосовав, заявил после этого журналистам, что «отдал голос за развитие Грузии, ее традиции и европейский выбор».

Проживающий в Голландии экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный на родине заочно за превышение служебных полномочий и коррупцию на три и 6 лет лишения свободы, заявил что «очень скоро вернется в Грузию бороться» вместе со своими сторонниками против «Грузинской мечты», которая отстранила его от власти в 2012 году. По его словам, Вашадзе несомненно победит.

По опросам правящей партии, Саломе Зурабишвили способна победить в первом туре, оппозиция рассчитывает на второй раунд.