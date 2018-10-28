Кандидат в президенты Грузии пригрозил свержением власти

Один из кандидатов в президенты Грузии, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что население страны должно свергнуть нынешние власти, если они допустят фальсификацию итогов выборов.

«Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть», – передает его слова «Коммерсант».

Он добавил, что признаки фальсификации уже есть.

Одновременно в предвыборном штабе кандидата от бывшей партии власти «Единое национальное движение» Григола Вашадзе заявили о 620 нарушениях на выборах к 13.00 (12.00 мск), передает «Интерфакс».

«В основном это касается так называемых каруселей, прямого подкупа избирателей. На все эти нарушения у нас имеются фото и видеоматериалы», – сказал руководитель предвыборного штаба Георгий Вашадзе.

Всего в выборах участвуют 25 кандидатов.

Между тем МВД Грузии, по словам министра внутренних дел Георгия Гахарии, находится в полной готовности для обеспечения безопасности на выборах – с этим связано появление на улицах Тбилиси и других городов полицейской спецтехники.

В ночь на 28 октября в столицу Грузии прибыла колонна полицейской спецтехники, в том числе машины, используемые при разгонах демонстраций.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента.