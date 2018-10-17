В Грузии оценили возможность дестабилизации после выборов президента

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и его сторонникам не удастся революционный сценарий после выборов, заявил корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси глава неправительственной организации «Институт стратегии управления Грузией», бывший депутат, экс-глава аппарата правительства Петрэ Мамрадзе.

«Экс-президенту Михаилу Саакашвили и его сторонникам из «Единого национального движения», да и представителям других оппозиционных партий не удастся революционный сценарий после сегодняшних президентских выборов», – сказал он.

«Таких ресурсов у Саакашвили нет. Все его обещания прилететь в Грузию помочь защищать голоса – пшик. Я бы очень хотел, чтобы он прилетел и был бы арестован по грузинским законам. Тогда этот паникер и психопат много чего расскажет. Даже в его ближайшем окружении боятся, что он попадет в кутузку, начнет говорить – ведь и не отмоются же!» – сказал он.

Как отметил осведомленный эксперт, «в самой команде «националов» не хотели, чтобы кандидатом в президенты стал Григол Вашадзе, но это был пунктик Саакашвили. На этом настаивал и дядя Саакашвили Темур Аласания, который знает Вашадзе по советской дипломатической работе. Ставка на Вашадзе обидела тех членов партии, которые стояли у ее истоков».

«Главное же в том, что у партии Саакашвили нет растущей базы. Их поддерживает устоявшаяся численность в 12–13% населения Грузии. На выборы приходит меньше избирателей от общей численности, а «националы» идут организованно, вот и получают 26–27%, как на парламентских выборах два года назад», – отметил Петрэ Мамрадзе.

«Кстати, в партии Михаила Саакашвили помнят, что Вашадзе долго не отказывался от гражданства России даже после войны 2008-го, и это многим не нравилось», – сказал эксперт.

«Да, «националы» скажут, что они выиграли, что итоги подделаны. Но волнений я не ожидаю. Тут важны заявления международных наблюдателей, а их более тысячи. Думаю, они скажут о незначительных нарушениях. А такое происходит в любой стране на любых выборах», – сказал Мамрадзе.

«Что касается Саломе Зурабишвили, правящая «Грузинская мечта» задействовала в ее поддержку весь административный ресурс, помогает финансами, но это не нарушение закона. Кстати, обратите внимание, что предвыборная кампания этого кандидата была близка к европейской. Она иначе и не могла бы, она – политик европейского типа. А оппозиция вела себя агрессивно, это тоже видели и население страны, и наблюдатели из-за рубежа», – отметил Мамрадзе.

Ранее один из кандидатов в президенты Грузии, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что население страны должно свергнуть нынешние власти, если они допустят фальсификацию итогов выборов.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента.