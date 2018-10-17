Сторонники Саакашвили объявили о начале процесса смены власти в Грузии

Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, вышедший во второй тур выборов президента и представляющий партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», на пресс-конференции сказал, что «обязательно победит и в стране начнется смена власти», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он назвал этот процесс «необратимым».

При этом Вашадзе сказал, что пока не следует «впадать в эйфорию».

Оппозиционер также поблагодарил коллег из других партий и движений, которые пообещали призвать своих избирателей во втором туре, который, вероятно, состоится 2 декабря, голосовать за него.

В то же время генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на брифинге, что правящая партия рассчитывает на победу поддерживаемого ею кандидата, депутата и экс-главы МИД Саломе Зурабишвили.

По его словам, партия получила на этих выборах от народа сигнал о необходимости провести в стране «быстрые и эффективные перемены».

По его словам, во втором туре избиратель будет выбирать между «правдой и ложью, насилием и свободой».

«Уверен, будет максимальная концентрация и мы вместе обязательно победим», – сказал Каха Каладзе.

Саломе Зурабишвили получила 38,63% голосов или 615 403 голоса. Что касается Вашадзе, он набрал 37,74% (601 175). Всего было 25 претендентов на пост президента.