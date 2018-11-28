В Грузии начался второй тур выборов президента

Для проведения второго тура президентских выборов в Грузии открылось более 3,6 тыс. избирательных участков.

Во втором туре выборов президентских выборов в Грузии избиратели смогут выбрать одного из двух кандидатов – поддерживаемую правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили или представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, передает ТАСС.

По данным ЦИК Грузии, общее число избирателей превышает 3,5 млн человек. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (19.00 мск).

Напомним, в первом туре выборов Зурабишвили заручилась поддержкой 38,64% избирателей, Вашадзе набрал 37,74% голосов.

После первого тура выборов бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, представляющий партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», заявил, что «обязательно победит и в стране начнется смена власти».

В ответ председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обратился к гражданам Грузии, призвав к объединению перед вторым туром президентских выборов, чтобы не допустить реванша сторонников экс-президента Михаила Саакашвили.