Общественность Грузии начала объединяться, чтобы не допустить реванша Саакашвили

Председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в понедельник обратился к гражданам Грузии, призвав к объединению перед вторым туром президентских выборов, чтобы не допустить реванша сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он назвал нынешний момент «переломным», признал, что часть общества «обижена или разозлена» на «Грузинскую мечту», однако при этом подчеркнул, что допущенные властями ошибки не должны стать поводом для утраты прав и свобод, завоеванных в 2012 году после отстранения Саакашвили и его команды от власти.

По его словам, Саакашвили и его сторонники «включили на полную мощность машину лжи, хотят все разрушить любой ценой», что несет в себе «опасность дестабилизации».

При этом Бидзина Иванишвили, обещая значительные структурные и кадровые изменения, пообещал в течение года исправить допущенные ошибки и взял за это личную ответственность.

Он сказал, что «в Грузии продолжится строительство государства, ориентированного на человека».

Представители правящей партии, которые поддерживают на выборах президента экс-главу МИД Саломе Зурабишвили, с 5 ноября начинают активную работу по мобилизации сторонников ко второму туру, который, ориентировочно, состоится 2 декабря.

Противостоять «Грузинской мечте» во втором туре будет ставленник Саакашвили Григол Вашадзе, который представляет партию экс-президента «Единое национальное движение».

Вашадзе уже пообещал, что воспользуется в случае победы правом помиловать заочно осужденного на родине Саакашвили и других архитекторов режима экс-президента в 2003-2012 годах.

Мобилизуется против экс-президента и значительная часть общественности Грузии под лозунгом «Нет Мише!». В частности, 7 ноября в Тбилиси пройдет митинг, посвященный жестокому разгону в этот день в 2007 году мирной демонстрации противников Саакашвили.

В первом туре президентских выборов 28 октября приняло участие 46% избирателей. Победила Зурабишвили, но с небольшим отрывом от Вашадзе. Зурабишвили набрала 38,64%, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,74%. Правящая партия ставит перед собой задачу привести к урнам электорат, который не голосовал в первом туре в том числе и из-за разочарования в «Грузинской мечте».