Проигравший выборы в Грузии Вашадзе не поддержал призыв Саакашвили к протестам

ЦИК Грузии подсчитал почти 100% голосов второго тура президентских выборов: согласно этим данным экс–глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая «Грузинская мечта», набрала 59,56% – это 1 146 063 голосов. Ее соперник от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», другой бывший глава грузинской дипломатии Григол Вашадзе – набрал 40,44% (778 167 голосов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вашадзе пока поражение не признал. Он и его сторонники соберутся в тбилисской филармонии в 17.00 по московскому времени. К этому времени итоги выборов подведут международные наблюдатели. Очевидно, что от этого вердикта зависит тактика оппозиции на будущее. Но Вашадзе пока не согласился с призывом Саакашвили к массовому неповиновению и акциям протеста. Он, комментируя этот призыв экс–президента, сказал журналистам: «Что не озвучивается в штабе как коллективная позиция, является личной позицией одного человека».

«По традиции все зарубежные лидеры будут ждать оценок международных наблюдателей, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Гиа Абашидзе. – Это имеет решающее значение. Полагаю, наблюдатели скажут, что были нарушения, но не было системных провалов. Поэтому обвинения оппозиции в адрес властей и ЦИК в «тотальной фальсификации» будут слабенькими». В то же время депутат от «Единого национального движения» Тина Бокучава уже назвала ход голосования «террором, спецоперацией, которую провела «Грузинская мечта».

При этом первое поздравление из–за рубежа Зурабишвили уже приняла. Президент Литвы Даля Грибаускайте написала в своем Twitter-аккаунте: «Поздравляю избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили. Успехов вам в службе стране и народу».

О том, что впервые в истории региона женщина стала президентом, более всего пишут в соцсетях. Другая популярная тема – «проводы» из Грузии руководителя просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, который обещал уехать, если Вашадзе не выиграет. В сетях предлагают собрать ему деньги на билет.

Зурабишвили выиграла голосование в Тбилиси, а в целом в 71 округе. Вашадзе – только в двух. Это Телави и Рустави. В первом туре счет был тоже в пользу Зурабишвили, но совсем иным: 48 против 25. Это говорит о том, что за месяц после первого тура «Грузинская мечта» смогла учесть ошибки, пообещала избирателям стать эффективнее и мобилизовала административный ресурс. А также улучшила пиар-кампанию, пригласив специалистов из Израиля.

Вашадзе может радоваться еще вот такому обстоятельству. Он набрал больше голосов среди грузинских военных в Афганистане. Счет там 452 против 362. Кстати, в первом туре среди грузинских миротворцев в Афганистане победила Зурабишвили. Как главнокомандующий она должна задуматься теперь, что ей нужно больше популярности в армии. Тут дело может быть в том, что часть военных обижена на нее за то, что она возложила на Саакашвили значительную долю вины за войну-2008. И он и его сторонники, а также «Рустави-2» обвинили ее в «предательстве» Грузии в целом и армии в частности.

Инаугурация состоится 16 декабря. А потом начнется подготовка к ключевым выборам – в парламент через два года.