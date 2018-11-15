В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии

Москва приняла к сведению сообщение о победителе президентских выборов в Грузии и ждет от Тбилиси оценки перспектив отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы предпочитаем дождаться первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией», – приводит его слова РИА «Новости».

«Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий», – добавил Песков.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%. Инаугурация избранного президента назначена на 16 декабря.