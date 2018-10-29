Объявлен победитель выборов президента Грузии

По результатам второго тура выборов президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов, у Григола Вашадзе – 40,48%, сообщает ЦИК страны.

По данным ЦИК, «после подсчета голосов со всех 3 тыс. 705 избирательных участков за Зурабишвили проголосовали 1 млн 147 тыс. 627 избирателей, что составляет 59,52% голосов, за Вашадзе – 780 тыс. 633 или 40,48% голосов», передает ТАСС.

Отметим, что после первого тура выборов экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, представляющий партию Саакашвили «Единое национальное движение», заявил, что «обязательно победит и в стране начнется смена власти». В среду экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии.