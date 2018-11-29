Назначена дата инаугурации избранного президента Грузии

Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили пройдет 16 декабря, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

«Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента, согласно конституции, состоится в третье воскресенье со дня избрания нового главы государства», – заявили РИА «Новости» в ЦИК, добавив, что день инаугурации приходится на 16 декабря.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%.