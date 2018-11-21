Губернатор Свердловской области объяснил мягкое наказание для Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая что «государство ничего не должно» молодежи, не была уволена.

«Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей. Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того – они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей», – написал Куйвашев в своем Instagram.

Он добавил, что «люди имеют право на ошибку», и отметил, что от ошибки Глацких никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан и не нанесено реального ущерба.

«По чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения», – продолжил глава региона.

Куйвашев сказал, что многие, включая его самого, хотели бы добиться увольнения Глацких, но решения «не должны приниматься поспешно, сгоряча».

«Все взвесив, выслушав разные стороны, (мною) было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких», – отметил губернатор.

Глацких объявили дисциплинарное взыскание за нарушение норм профессиональной этики и «допустившей некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи в ходе проведения выездной встречи в Кировградском городском округе».

Сама Глацких сообщила, что ее руководитель принял решение о реорганизации ее департамента.

Напомним, на встрече с детьми и подростками в Кировграде Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.