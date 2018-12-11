Глава СВР посетил Кубу

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе визита в Гавану обсудил с кубинскими коллегами вопросы взаимодействия в области защиты национальных интересов двух стран, сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

«Нарышкин обсудил с руководителями органов безопасности и разведки Кубы вопросы активизации взаимодействия в сфере защиты национальных интересов России и Республики Куба. Стороны обменялись также мнениями по различным аспектам региональной безопасности», приводит слова Иванова ТАСС.

Отмечается, что визит на Кубу состоялся 10 декабря. Нарышкин встретился с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Ранее Нарышкин заявлял, что ведомство сотрудничает с разведками практически всех континентов, оно открыто к диалогу, но только на условиях полного паритета.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что, по мнению президента Путина, объединяет Россию и Кубу.