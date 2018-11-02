Путин сказал, что объединяет Россию и Кубу

Россию и Кубу объединяют дружба и взаимная поддержка, заявил президент Владимир Путин.

В ходе встречи с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания и горячий привет Раулю Кастро и отметил, что отношения между Россией и Кубой складывались десятилетиями, передает РИА «Новости».

Он заявил, что отношения двух стран «изначально были отмечены особым стратегическим характером». Кубу и Россию «объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь».

Российский лидер отметил, что за последнее время наблюдался и рост товарооборота. Он что эта тема будет затронута на переговорах.

В свою очередь председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил Путина посетить остров в 2019 году, отметив, что визит, который был совершен четыре года назад, «стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений».

Он добавил, что привез «братский привет от генерала армии Рауля Кастро».

По его словам, его нынешний визит в Москву имеет огромное значение, так как он означает продолжение и преемственность отношений Кубы с Россией.

Ранее в Кремле объяснили развитие отношений с Кубой.