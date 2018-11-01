В Кремле объяснили развитие отношений с Кубой

Улучшение отношений России и Кубы не связано с ухудшением отношений страны с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не индексируется каким-то отдельным моментом, холодной войной или иным. Это постоянный процесс, постоянная составляющая внешней политики России, мы дорожим добрыми отношениями с Кубой», – ответил Песков журналистам на вопрос об улучшении отношений Москвы и Гаваны на фоне напряженности со странами Запада, передает ТАСС.

Россия давно сотрудничает с Кубой и планирует продолжать развивать эти отношения, добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что со стороны Гаваны также есть стремление улучшать отношения.

Напомним, второго ноября президент России Владимир Путин и председатель госсовета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес проведут переговоры о сотрудничестве в военно-технической сфере.