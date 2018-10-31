Анонсированы переговоры Путина и руководителя Кубы о военном сотрудничестве

На переговорах 2 ноября президент России Владимир Путин и председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят сотрудничество в военно-технической сфере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается предстоящих контактов с председателем госсовета и совета министров Кубы, то, безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать, будет ли затрагиваться тема возможного предоставления Кубе каких-либо кредитов на покупку военной техники.

Ранее сообщалось, что Россия решила установить на Кубе оборудование для разведки в космосе.