Россия решила установить на Кубе оборудование для разведки в космосе

Россия задействует мобильную станцию приема данных с российских спутников-разведчиков на Кубе, сообщается в документах, размещенных Роскосмосом на сайте госзакупок.

Комплекс предназначен для получения данных дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном спектрах, оборудование рассчитывают установить до конца апреля 2019 года, передает РИА «Новости».

«В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторских работ должны быть решены следующие основные задачи: завершены работы по развертыванию... мобильного приемо-передающего комплекса на территории Республики Куба», – отмечается в приложенных к закупке материалах.

Станция будет принимать сведения со спутников типа «Ресурс-П» и «Канопус-В», «Канопус-В-ИК» и транслировать их в Москву в зашифрованном виде.

В сентябре 2018 года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за спутником.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российский космический аппарат вызвал такую нервную реакцию на Западе.