Россия решила установить на Кубе оборудование для разведки в космосе

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия дала ДНР ряд гарантий
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100 долларов за баррель России больше не нужны
Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше
С чего начинались «Сатана» и «Сармат»
Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Как филантроп Сорос освобождает европейские умы
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вопрос навскидку, на засыпку и даже ребром: что общего между такими понятиями, как «Европейский суд по правам человека» и «известный филантроп Джордж Сорос»? Не видите ассоциaций? А они там... Подробности...
Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех
Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей
Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
Как стать губернатором в России
Обсуждение: 5 комментариев
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
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