Маневры российского спутника вызвали на Западе нервную реакцию

Взгляд
9 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского Православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Маневры российского спутника вызвали на Западе нервную реакцию

          Французскому военному спутнику Athena-Fidus мерещится шпион в каждом встречном российском аппарате   9 сентября 2018, 10:55
          Фото: thalesgroup.com
          Текст: Олег Москвин,
          Юрий Зайнашев

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          Одна из стран Запада обнаружила очередных «российских шпионов» - на этот раз в космосе. Российский аппарат якобы приблизился к франко-итальянскому спутнику и «попытался подслушать соседей», заявляет министр обороны Франции. Что же в действительности делает на орбите российский спутник, попавший под подозрение?

          Как сообщила в пятницу министр обороны Франции Флоранс Парли, в прошлом году российский спутник-шпион на орбите попытался перехватить сигнал с военного франко-итальянского аппарата. Она заявила об этом в ходе выступления в штаб-квартире французского национального космического агентства в Тулузе.

          По словам министра, российский спутник-шпион «Луч» («Олимп») на высоте 36 тыс. км приблизился к космическому аппарату Athena-Fidus, отвечавшему за безопасность военной связи. «Попытка подслушать соседей – это не только недружелюбный, но и шпионский акт», – возмутилась Флоранс Парли, которую цитирует РБК. «Мы находимся в опасности», – добавила она.

          В действительности ничего принципиально нового в сообщении министра нет. Проекты по созданию аппаратов-разведчиков, способных сближаться с другими космическими объектами, реализует не только Россия, но и США, и Китай. Но министр обороны Франции, видимо, не знала, что «Луч» к военным аппаратам вряд ли относится.

          «На самом деле это выдумки. «Луч» назвали инспектором, а на самом деле он относится к спутникам-ретрансляторам. Понятное дело, что этот же спутник ранее называли американцы – и французы решили на этом деле поиграть. Так как они тоже идут в фарватере Америки, – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Это стандартная ситуация: во время полета спутников их орбиты могут сближаться. Для этого происходит команда корректировки, и спутник меняет орбиту. События происходили в прошлом году и почему-то они тогда такой ажиотаж не вызвали».

          Ему вторит и научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, предположивший, что Флоранс Парли сделала такое заявление в силу незнания предмета.

          «Министр не обязан все знать, все детали. Сблизились два аппарата, – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          – Министру сказали: теоретически исключить нельзя, что эти аппараты сблизились не случайно. Вот она и сделала такое допущение».

          На самом деле это не вяжется никак с реальным назначением военного спутника, полагает Моисеев. «Возможно случайное сближение, но это никак не шпионаж. Нет смысла тратить ресурс стационарного спутника, чтобы пытаться подслушивать, хотя бы и другой спутник. Использовать его в таком качестве – значит ставить на него специальную аппаратуру за счет его собственной полезной нагрузки. Это неэффективно. Если уж делать аппарат для подслушивания, то его сделают по-другому. Так что вряд ли заявление французского министра отражает реальность. Случайное сближение возможно: спутники на орбите маневрируют, возможно, где-то прошли рядом», – пояснил эксперт.

          Напомним, что еще в октябре 2014 года стало известно о том, что Россия испытывает в космосе военный спутник-инспектор, способный маневрировать на орбите. Как заявил английский космический эксперт Роберт Кристи, которого цитировал «Интерфакс», это был российский спутник «Космос-2499». В каталоге Стратегического командования США данный объект помечен как «космический мусор», поскольку его запуск не был анонсирован российской стороной. Этот российский спутник был выведен на орбиту еще в мае того же года с помощью ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк.

          В октябре прошлого года в Минобороны рассказали «Известиям», что ВКС успешно опробовали маневрирующий спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их. Правда, название спутника не указывалось.

          «В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей», – говорил изданию военный эксперт Валерий Мухин. Остается добавить, что идея эта появилась еще в 1950-х годах, и ряд подобных спутников СССР успешно испытал на орбите. Однако данные о современных аппаратах подобного рода тщательно засекречены.

          Моисеев указывает, что спутники-инспекторы вообще используются крайне неохотно, так как добиться от них практических результатов очень непросто.

          «Такого рода спутники имеют крайне ограниченное применение, – говорит он. – Чтобы он с другим спутником сблизился, нужно его запускать на ту же орбиту. Он не может маневрировать». Моисеев отметил, что спутник-инспектор не может перехватить информацию, которая поступает на другой спутник, он может, по существу, лишь посмотреть на него вблизи. «То есть затраты большие – пользы мало», – заключает он.

          В США аналогичные спутники тоже окружены тайной. Однако считается, что подобные функции может исполнять суборбитальный самолет-разведчик Boeing X-37. Boeing X-37 (также известный как X-37B Orbital Test Vehicle (OTV)) – суборбитальный многоразовый самолет-разведчик. Как сообщала «Лента.ру» в мае 2016 года, американские эксперты сошлись во мнении: этот мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения чужих спутников.


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