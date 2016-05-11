Маневры российского спутника вызвали на Западе нервную реакцию

Одна из стран Запада обнаружила очередных «российских шпионов» - на этот раз в космосе. Российский аппарат якобы приблизился к франко-итальянскому спутнику и «попытался подслушать соседей», заявляет министр обороны Франции. Что же в действительности делает на орбите российский спутник, попавший под подозрение?

Как сообщила в пятницу министр обороны Франции Флоранс Парли, в прошлом году российский спутник-шпион на орбите попытался перехватить сигнал с военного франко-итальянского аппарата. Она заявила об этом в ходе выступления в штаб-квартире французского национального космического агентства в Тулузе.

По словам министра, российский спутник-шпион «Луч» («Олимп») на высоте 36 тыс. км приблизился к космическому аппарату Athena-Fidus, отвечавшему за безопасность военной связи. «Попытка подслушать соседей – это не только недружелюбный, но и шпионский акт», – возмутилась Флоранс Парли, которую цитирует РБК. «Мы находимся в опасности», – добавила она.

В действительности ничего принципиально нового в сообщении министра нет. Проекты по созданию аппаратов-разведчиков, способных сближаться с другими космическими объектами, реализует не только Россия, но и США, и Китай. Но министр обороны Франции, видимо, не знала, что «Луч» к военным аппаратам вряд ли относится.

«На самом деле это выдумки. «Луч» назвали инспектором, а на самом деле он относится к спутникам-ретрансляторам. Понятное дело, что этот же спутник ранее называли американцы – и французы решили на этом деле поиграть. Так как они тоже идут в фарватере Америки, – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Это стандартная ситуация: во время полета спутников их орбиты могут сближаться. Для этого происходит команда корректировки, и спутник меняет орбиту. События происходили в прошлом году и почему-то они тогда такой ажиотаж не вызвали».

Ему вторит и научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, предположивший, что Флоранс Парли сделала такое заявление в силу незнания предмета.

«Министр не обязан все знать, все детали. Сблизились два аппарата, – сказал он газете ВЗГЛЯД.

– Министру сказали: теоретически исключить нельзя, что эти аппараты сблизились не случайно. Вот она и сделала такое допущение».

На самом деле это не вяжется никак с реальным назначением военного спутника, полагает Моисеев. «Возможно случайное сближение, но это никак не шпионаж. Нет смысла тратить ресурс стационарного спутника, чтобы пытаться подслушивать, хотя бы и другой спутник. Использовать его в таком качестве – значит ставить на него специальную аппаратуру за счет его собственной полезной нагрузки. Это неэффективно. Если уж делать аппарат для подслушивания, то его сделают по-другому. Так что вряд ли заявление французского министра отражает реальность. Случайное сближение возможно: спутники на орбите маневрируют, возможно, где-то прошли рядом», – пояснил эксперт.

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Напомним, что еще в октябре 2014 года стало известно о том, что Россия испытывает в космосе военный спутник-инспектор, способный маневрировать на орбите. Как заявил английский космический эксперт Роберт Кристи, которого цитировал «Интерфакс» , это был российский спутник «Космос-2499». В каталоге Стратегического командования США данный объект помечен как «космический мусор», поскольку его запуск не был анонсирован российской стороной. Этот российский спутник был выведен на орбиту еще в мае того же года с помощью ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк.

В октябре прошлого года в Минобороны рассказали «Известиям», что ВКС успешно опробовали маневрирующий спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их. Правда, название спутника не указывалось.

«В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей», – говорил изданию военный эксперт Валерий Мухин. Остается добавить, что идея эта появилась еще в 1950-х годах, и ряд подобных спутников СССР успешно испытал на орбите. Однако данные о современных аппаратах подобного рода тщательно засекречены.

Моисеев указывает, что спутники-инспекторы вообще используются крайне неохотно, так как добиться от них практических результатов очень непросто.

«Такого рода спутники имеют крайне ограниченное применение, – говорит он. – Чтобы он с другим спутником сблизился, нужно его запускать на ту же орбиту. Он не может маневрировать». Моисеев отметил, что спутник-инспектор не может перехватить информацию, которая поступает на другой спутник, он может, по существу, лишь посмотреть на него вблизи. «То есть затраты большие – пользы мало», – заключает он.

В США аналогичные спутники тоже окружены тайной. Однако считается, что подобные функции может исполнять суборбитальный самолет-разведчик Boeing X-37. Boeing X-37 (также известный как X-37B Orbital Test Vehicle (OTV)) – суборбитальный многоразовый самолет-разведчик. Как сообщала «Лента.ру» в мае 2016 года, американские эксперты сошлись во мнении: этот мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения чужих спутников.