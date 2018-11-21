Мужчины с флагами России и Украины прошли по центру Киева

Двое мужчин днем в воскресенье, 9 декабря, прошли по главной улице Киева – Крещатику – с флагами России и Украины.

Необычная акция вызвала противоречивые эмоции у очевидцев.

«Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города… Одни говорят, что они молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде. Патрульные полицейские адекватно отреагировали, переписали данные, направили в СБУ», – сообщил в Facebook паблик «Киев Оперативный».