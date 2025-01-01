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Собака президента Молдавии сбежала из-за фейерверков
Пес президента Молдавии Майи Санду Кодруц испугался фейерверков и сбежал
Пес молдавского президента Майи Санду по кличке Кодруц испугался шума фейерверков и сбежал, но вскоре его нашли благодаря бдительным гражданам.
Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц сбежала, испугавшись шума фейерверков, передает РИА «Новости».
Звук салюта напугал собаку, и она в панике выбежала со двора. Пресс-секретарьпрезидента Захаров выразил благодарность тем, кто сообщил о местонахождении собаки в социальных сетях, что позволило быстро ее вернуть.
Игорь Захаров подчеркнул, что этот случай является напоминанием о важности ответственности при использовании фейерверков, так как они могут негативно влиять на животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кинолог советовала искать потерявшихся после салюта собак в первую очередь в местах, где они могли спрятаться от шума, а также рекомендовала использовать соцсети и специальные приложения для поиска питомцев, чтобы увеличить шансы на их возвращение.