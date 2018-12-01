Священников двух епархий УПЦ вызвали в СБУ

Около двух десятков священнослужителей Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Поступила информация о том, что значительное количество священников-благочинных Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля, без объяснения, о чем свидетельствовать», – сообщили в УПЦ.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает, что эти действия «направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом «объединительном соборе».

В пятницу сотрудники службы безопасности Украины провели обыски по месту жительства настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и в подсобном хозяйстве лавры.

До этого глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов в своем Facebook заявил, что СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион говорил, что епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, где должны выбрать главу автокефальной церкви.