В ответ на санкции американцев пригласили в лучший в мире SPA-отель в Крыму

Американские власти в дежурном режиме налагают санкции на российский Крым, в Москве уже давно перестали понимать, чего этим хочет добиться Вашингтон, говорится в заявлении посольства России в США.

В заявлении диппредставительства говорится, что американская сторона обещала вводить санкции против Крыма каждые месяц-два. «Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год», – передает ТАСС текст документа.

«Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона», – заметили российские дипломаты.

Они обратили внимание на то, что в этот раз в санкционный лист угодили крымские санатории, «в том числе лучший в мире SPA-отель». В этой связи посольство России ожидает роста популярности именно этих курортов.

«Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения», – говорится в заявлении посольства. Дипломаты подчеркнули, что «Крым ждет гостей из США».

Напомним, США ввели санкции в связи с ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией против трех физлиц и девяти компаний.

В МИД заявили, что новые санкции, введенные американскими властями в отношении России, являются бездейственными, Москва не намерена тратить время на их анализ. Там также отметили, что Россия будет отвечать на американские санкции «по совокупности обстоятельств», не привязываясь к последнему расширению ограничительных мер.