Названы люди и компании, попавшие под новые санкции США

США ввели санкции по Украине в адрес украинских граждан Александра Басова, Андрея Сушко и россиянина Владимира Зарицкого, сообщил американский минфин.

Кроме того, под санкции попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерство государственной безопасности ЛНР, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в связи с ситуацией в Донбассе и присоединением Крыма против трех физлиц и девяти компаний.