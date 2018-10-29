США расширили санкции против России

Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с ситуацией в Донбассе и с присоединением Крыма, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Сегодня Соединенные Штаты вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу… Это санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека», – передает его слова РИА «Новости».

Волкер не стал уточнять, кто включен в список санкций. При этом он подчеркнул, что это «первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает», что Россия якобы «по факту контролирует Донбасс на востоке Украины».