Москва отказалась тратить время на анализ новых санкций США

Новые санкции, введенные американскими властями в отношении России, являются бездейственными, Москва не намерена тратить время на их анализ, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что Россия продолжит заниматься развитием экономической, социальной, туристической и других сфер Крыма. «Никакие внешние воздействия или наскоки на этот наш курс не влияют», – передает ТАСС слова дипломата.

По его словам, эти американские шаги «настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути», что тратить время и усилия на их анализ было бы контрпродуктивно. «Со временем, наверное, мы посмотрим на детали этих решений, но сейчас есть более важные дела, которыми мы должны заниматься», – заметил он.

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва стремится к нормализации отношений с Вашингтоном, но американская сторона должна быть готова к этому готова, ей следует отказаться от попыток шантажа и давления.

«Попытки через этот санкционный ограничительный инструментарий воздействовать на наше твердое решение ни коем образом не поддаваться нажиму со стороны США, обречены на провал», – сказал дипломат.

Напомним, США ввели санкции в связи с ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией против трех физлиц и девяти компаний. Позже были названы люди и компании, в отношении которых ввели ограничения.