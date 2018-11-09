Москва сказала, каким будет ответ на санкции США

Россия если и будет отвечать на американские санкции, то «по совокупности обстоятельств», не привязываясь к последнему расширению ограничительных мер, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы будем определяться по совокупности всех обстоятельств, никаких прямых привязок ни к чему здесь нет», – приводит его слова РИА «Новости».

По большому счету Москва игнорирует такие враждебные проявления, заметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков также заявил, что новые санкции, введенные американскими властями в отношении России, являются бездейственными, Москва не намерена тратить время на их анализ.

Напомним, США ввели санкции в связи с ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией против трех физлиц и девяти компаний. Позже были названы люди и компании, в отношении которых ввели ограничения.