ПВО России сбила 75 украинских беспилотников за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, 24 дрона были уничтожены над Краснодарским краем, еще 23 – над Крымом. Над акваторией Черного моря сбито шесть аппаратов, над Белгородской областью – пять.

Четыре беспилотника перехвачены над Астраханской областью, по три – над Курской областью и Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника уничтожены в небе над Воронежской и Брянской областями, по одному – над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью шесть беспилотников атаковали Вологодскую область.

Один из сбитых беспилотников стал причиной задержки поездов в Воронежской области.

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Удмуртии.