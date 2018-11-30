«Большая семерка» сделала заявление по инциденту в Керченском проливе

Страны G7 приняли заявление по инциденту, связанному с задержанием нарушивших границу украинских кораблей в Керченском проливе.

G7 призвала к сдержанности в разрешении ситуации, возникшей в результате задержания Россией украинских военных кораблей, нарушивших границу, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Украина перевела единую государственную специализированную систему гражданской защиты (обороны) на режим работы в условиях военного положения.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли украинских ВМС пересекли государственную границу России и были задержаны пограничниками. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.

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