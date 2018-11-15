Трамп задал вопрос о действиях кораблей Украины в Керченском проливе

Американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post поинтересовался, предупреждал ли Киев российскую сторону о планах прохода кораблей через Керченский пролив прежде, чем украинские моряки нарушили границу России?

«Был вопрос – было ли предупреждение? Они (украинские корабли – прим. ВЗГЛЯД) дали им (России – прим. ВЗГЛЯД) знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп признался, что произошедшее ему не нравится. «Этого не должно было произойти», – сказал он.

Американский президент добавил, что примет решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным после отчета команды национальной безопасности по недавнему инциденту в Керченском проливе и по «действиям России на востоке Украины».

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с утверждением, что захват Россией трех кораблей ВМС Украины якобы нарушил договор между двумя странами и показал, что Москве нельзя доверять.