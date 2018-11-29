Глава Пентагона прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с утверждением, что захват Россией трех кораблей ВМС Украины якобы нарушил договор между двумя странами и показал, что Москве нельзя доверять.

«Когда вы считаете, что есть договор между двумя странами ... это просто показывает, что на Россию нельзя рассчитывать прямо сейчас, чтобы сдержать свое слово», – заявил Мэттис Reuters.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что некоторые западные страны могли принимать участие в планировании провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Напомним также, газета ВЗГЛЯД рассказывала о существующих противоречиях между американским лидером Дональдом Трампом и Джеймсом Мэттисом, а также анализировала возможность скорой отставки главы Пентагона.